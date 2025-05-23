5月22日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京5月23日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧5月22日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



應印度尼西亞共和國總統普拉博沃邀請，國務院總理李強將於5月24日至26日對印度尼西亞進行正式訪問。



應東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強將於5月26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東盟—中國—海合會峰會。



中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清將於5月23日至29日應邀赴俄羅斯出席第十三屆安全事務高級代表國際會議、中俄執法安全合作機制第十次會議並訪問俄羅斯、匈牙利。



總台央視記者：我們注意到，這是首次舉行東盟—中國—海合會峰會。中方認為這次峰會有何特殊意義？對峰會有何期待？



毛寧：東盟和海灣阿拉伯國家合作委員會國家都是亞洲新興經濟體和全球南方重要成員，也是共建“一帶一路”重要合作夥伴。中方支持今年東盟輪值主席國馬來西亞倡議舉辦東盟—中國—海合會峰會。在當前國際和地區形勢背景下，三方共商團結合作、發展繁榮大計，促進跨區域互利合作，具有重要意義。



中方期待同東盟、海合會國家拓展各領域務實合作，實現優勢互補、互利共贏，共同維護多邊貿易體制，捍衛全球南方共同利益。



《環球時報》記者：據報導，巴基斯坦西部俾路支省胡茲達爾地區5月21日發生一起針對校車的爆炸襲擊事件，造成至少5人死亡、38人受傷，死者中包括3名兒童。中方對此有何評論？