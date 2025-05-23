餐飲業受訪者對就業悲觀 勞聯籲檢討政策

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月23日電（記者 盧哲）勞聯飲食行業委員會與香港飲食業職工會聯合會22日舉行記者會，發布“2025年飲食行業就業前景的看法”問卷調查報告。報告指近八成飲食業工友去年薪酬停滯或下降，82.6%受訪者對春節後飲食業就業前景持悲觀態度。而輸入外勞的飲食業僱主比例飆升至71.9%，飲食業本地勞工失業率顯著上升至5.7%。勞聯建議政府檢討“補充勞工優化計劃”並加強香港餐飲特色的推廣宣傳。



香港特區政府統計處近日公佈香港最新失業率為3.4%，就業不足率由1.1%增至1.3%，當中餐飲服務活動業失業率由5.3%升至5.7%，失業人數有13100人，升幅明顯。勞聯表示，香港飲食行業近年面臨不少挑戰，為瞭解飲食工友在新年前後的就業機會和人力資源變化等狀況及對飲食業未來就業前景的看法，勞聯飲食行業委員會、香港飲食業職工會聯合會(飲聯) 於2025年1月至4月期間展開了“2025年飲食行業就業前景的看法”問卷調查行動，共收回了950份有效問卷。



總括而言，本次調查受訪者多集中於傳統餐飲業，大部份是家庭經濟支柱的年齡層，但結果亦顯示逾四分之一(28%)的受訪者失業，而工時不穩定的兼職/散工亦佔18%受訪者，可見飲食業員工在勞動力市場中面臨著明顯困境。近八成受訪者去年薪酬停滯(48.5%被凍薪)或下降(31.4%被減薪)，此現象反映飲食業僱主2024年度在整體薪酬調整趨勢偏向保守或負向。



報告表示，超過一半(52.5%)受訪者在過年後失業，僅10.2%受訪者稱於過年後換了新工作，顯示飲食業工友新年後就業或搵工機會減少，導致82.6%受訪者對春節後飲食業就業前景持悲觀態度。而調查亦顯示，飲食業僱主輸入外地勞工的受訪者比例在新年前為23.9%，在新年後飆升至71.9%，此現象反映本地工人的就業機會被進一步擠壓，故有近9成6受訪者認同輸入外地勞工為本地飲食工人的工作帶來影響。



截止2025年4月，飲食業本地勞工失業率達5.7%，不少飲食工友向工會反映指工作崗位被外地勞工取代，“由長工變替工(散工)，替工變炒魷(失業)”，本地基層勞工就業環境惡化。調查亦顯示飲食業本地工人市場薪酬高於政府公佈的飲食業工資中位數，導致僱主以低於市場工資的招聘條件進行本地招聘，無人問津下申請輸入外勞，形成惡性循環。