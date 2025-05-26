周小松答中評：人力充足有助改善港服務質素

勞聯秘書長、香港特區立法會議員周小松（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月26日電（記者 盧哲）勞聯秘書長、香港特區立法會議員周小松近日接受中評社記者訪問時表示，提升香港餐飲服務的質素、增加香港旅遊吸引力，是業內探討了很久的話題，相信現時的情況已經有一些改善。他強調，在人力充足的情況下，服務質素可以逐漸改善、提升，但希望關注人力資源議題，在保障本地勞工和輸入外勞之間取得平衡。



勞聯早前舉行記者會建議政府檢討“補充勞工優化計劃”並加強香港餐飲特色的推廣宣傳。勞聯認為，現時飲食業已輸入逾2萬外勞，其中“補充勞工優化計劃”因取消26個工種限制，加上計劃不設申請人數上限，嚴重衝擊本地基層勞工就業及生計，違背政府提出本地優先就業的原則。為平衡飲食業發展及本地就業機會，勞聯提出多項建議。勞聯秘書長、立法會議員周小松認為，政府應在高失業率下，為輸入外勞設立上限及名額。周小松指出，在輸入外勞實施初期，2023年11月時飲食業失業率為4.2%，此後一路微升至本月的5.7%，他擔心升幅還將持續，認為是合適時機全面檢討輸入外勞政策，希望政府應公布每月審批外勞申請數目，同時擴展行業工資中位數資訊來源，包括徵詢行業工會意見。



現時香港“對遊客的服務態度”一直成為社會關注的話題。有意見認為人手不足是香港服務業尤其是餐飲業服務質素有限的重要原因。周小松在接受中評社記者訪問時指出，業內對改善、提升服務質素是持肯定態度的，增加服務業人手也是“應有之義”——“並非完全不同意輸入勞工來補充人手”，但強調在比例上和數量上應該有所控制，不應該衝擊到本地員工的工作機會，“我們覺得這方面起碼應該有個平衡。輸入到了一定數量的名額的時候就應該停止，然後讓其他的工作機會留給本地人。”



周小松表示，提升餐飲服務的質素、增加香港旅遊吸引力，是業內探討了很久的話題。“我們也盡力溝通，希望各行業的僱主多推出一些微笑服務活動，我們也鼓勵我們的工會的會員參與這些活動。政府和業界都應該去推動禮貌運動、微笑運動，來改變整個行業的形象。”