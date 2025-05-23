墨西哥駐華大使在人大開講“中墨合作史”

中國人民大學重陽金融研究院院長王文主持活動（中評社 許思悅攝） 中評社北京5月23日電（實習記者 許思悅）2025年5月21日，墨西哥駐華大使赫蘇斯·施雅德（Jesús Seade）應邀出席中國人民大學重陽金融研究院舉辦的“大使講壇”第九場活動，以《中國與墨西哥合作：攜手共啟下一個五百年》為主題，為現場師生帶來一堂生動的中墨關係歷史課。活動由中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文主持。



追溯古老文明，共話歷史淵源



施雅德大使從墨西哥的古老文明講起。他提到，早在九千年前，墨西哥的先民就已馴化玉米，進入農業社會。奧爾梅克、瑪雅、阿茲特克等文明在墨西哥的土地上繁榮發展，特奧蒂瓦坎等古城見證了墨西哥古代文明的輝煌。他強調，墨西哥和中國同為世界古文明的搖籃，擁有相似的歷史底蘊。16世紀，西班牙殖民者開辟的“馬尼拉大帆船”貿易航線成為連接中墨的重要紐帶。這條航線不僅將墨西哥的牛油果、辣椒、玉米等作物帶到中國，也讓中國的絲綢、瓷器遠渡重洋至墨西哥，甚至影響了全球貿易格局。施雅德大使特別提到，這條航線還促成了早期華人移民墨西哥的歷史，許多中國船員和商人定居墨西哥，成為兩國人文交流的先驅。



從建交到全面戰略夥伴關係



施雅德大使回顧了中墨正式建交的歷程：1881年兩國開始建交談判；1899年兩國簽署友好通航通商條約，賦予彼此最惠國待遇；1971年，墨西哥在聯合國大會上堅定支持中國恢復合法席位，成為拉美國家中最早與中國建交的國家之一；1972年中墨正式建立外交關係；2013年升級為全面戰略夥伴，合作領域不斷深化。他特別提到2021年墨西哥政府為歷史上對中國移民的暴力行為公開道歉的感人時刻，強調這是墨西哥對歷史的正視與反思，彰顯了兩國關係的真誠與互信。