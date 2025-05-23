墨西哥駐華大使：墨西哥“不會選邊站”

墨西哥駐華大使施雅德發表《中國與墨西哥合作：攜手共啟下一個五百年》主題演講（中評社 許思悅攝） 中評社北京5月23日電（實習記者 許思悅）在5月21日中國人民大學重陽金融研究院舉辦的“大使講壇”上，墨西哥駐華大使施雅德就墨西哥的外交立場發表明確觀點：“雖然墨西哥與美國關係緊密，但我們不會選邊站。”



鄰國無法改變，合作無需對立



施雅德大使坦言，美國是墨西哥最大的鄰國和貿易夥伴，兩國在政治、經濟、文化上聯繫密切，約有3600萬墨西哥裔生活在美國。但他強調，墨西哥的外交政策基於憲法原則，堅持不干涉內政、自主決策和平等互利。“我們不會屈從於任何國家，”他引用墨西哥總統辛鮑姆的話說，“墨西哥選擇合作，但絕不放棄獨立。”



中墨合作前景廣闊



施雅德大使指出，中國是墨西哥第二大貿易夥伴，雙方在電動汽車、製造業、農業等領域合作空間廣闊。他提到，近年來中國汽車品牌在墨西哥市場備受青睞，希望更多中國企業赴墨投資，通過本地化生產平衡貿易逆差。



回應熱點問題



針對現場中美貿易摩擦是否會影響墨西哥的提問，大使明確表示：“墨西哥有獨立的基因，我們不會選邊站。”他呼籲通過文化、教育交流增進國際理解，並舉例深圳與墨西哥城建立友好城市十周年的成果，希望進一步推動人員往來與民間互動。



活動最後，施雅德大使以幽默的方式邀請中國觀眾赴墨觀看2026年世界杯，並品嘗墨西哥美食“凱撒沙拉”，為中墨友好再添溫馨注腳。