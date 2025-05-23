快評：國民黨危急存亡之秋　黨魁選舉存變數

中評社快評／孫文學校總校長張亞中昨天宣布參選國民黨主席。此前國民黨中常委孫健萍、前彰化縣長卓伯源也已宣布參選。外界看好的台中市長盧秀燕、現任黨主席朱立倫均未正式表態是否參選。



張亞中昨天發表參選聲明，提出很多政策主張，有先聲奪人之勢。不過，因為遭逢“大罷免”潮，這次選舉存在很多變數。



首先是期程問題。朱立倫的任期將於今年10月4日屆滿，按照慣例，黨主席改選應在9月間進行。因為國民黨“立委”遭遇史上第一次“大罷免”，如何協助遭提案罷免的黨藉“立委”，是黨內急務，黨主席選舉的期程安排，尚未具體規劃。早前有黨務人士表示，選舉期程不排除延至10月中下旬再辦，而延選有前例可循。



其次為國民黨“以罷制罷”行動的成敗。“大罷免”潮牽動國民黨主席選舉，影響的不只是選舉期程，還有競逐者的選情。當前國民黨的重點是守護藍營“立委”與“立法院”最大黨之位，其成敗不只關乎國民黨的前途命運，也關乎黨的領導者、特別是朱立倫的聲望、權威。



藍委陳玉珍昨天表示，國民黨現在已經在危急存亡之秋了，大家還是應該要先想到黨再想到自己，自己要去參選主席是一件好事，但是現在還是要黨先存在，才有主席這個位置。陳玉珍希望有意參選黨魁者，能先協助國民黨“立委”免於罷免危機。



協助藍委免遭罷免危機，的確是黨內急務。此前也有黨籍“立委”提出，黨主席選舉一定要等“大罷免”結束後再開始，才不會有藍委還在被罷免的水深火熱中，國民黨中央卻在搞黨主席選舉。因為盧秀燕、朱立倫均未正式表態，黨主席選舉可能一時也熱不起來。