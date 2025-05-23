貴州大方縣果瓦鄉山體滑坡現場直擊

無人機照片：救援人員在山體滑坡現場搜救（圖片來源：新華社） 中評社北京5月23日電／據新華社報導，5月22日，貴州省大方縣果瓦鄉慶陽村發生一起山體滑坡，致8戶19人被困。



有目擊村民看到，一名盧姓村民聽到巨響後，衝出房門查看情況，被垮塌的土石瞬間卷走。



記者在現場通過無人機空中俯瞰，整個滑坡坡面大致呈紡錘形。除了坡面一側有少數建築未受到衝擊，整個滑坡現場只見土石，很難看見殘留建築。



氣象部門數據顯示，5月21日6時至22日6時，貴州省中部西北部出現強降水，大方縣出現大暴雨，其中三個氣象監測站降水量超過200毫米。



“由於降雨量過大，突破了當地歷史極值，滑坡體初步估計約200萬方。”大方縣縣長任勁飛告訴記者。



災情就是命令，時間就是生命！災害發生後，應急管理部立即啟動國家地質災害四級應急響應，並派出工作組趕赴現場指導。貴州省委、省政府主要負責同志立即安排調度搶險救援，多方力量迅疾馳援。



武警貴州總隊畢節支隊迅速啟動應急預案，先期部隊60餘名官兵攜帶生命探測儀、軟管窺鏡、破拆工具等專業設備奔赴一線展開救援。



中國安能貴陽基地第一梯隊25人攜指揮模塊、通信指揮車、無人機等專業裝備前往災情發生地緊急馳援。



“大型設備進場是本次搶險任務的關鍵，但現場多處道路損毀，設備進場困難。我們要保障設備進入現場，搜救被困人員。”中國安能一局貴州公司黨委書記謝德美說，下午5時許，已打通進入救援現場道路，挖掘機配合進入核心地帶進行人員搜救。



災害發生後，南方電網貴州電網公司啟動社會突發事件供電保障IV級應急響應，投入保電搶修人員169名以及發電車、應急照明燈塔、小型發電機、移動充電站等設備開展搶險救援保電工作。