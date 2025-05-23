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為避讓施工區 日本一客機在滑行中緊急停止
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2025-05-23 11:45:07
為避讓施工區，日本一客機在滑行中緊急停止。（圖源：央視新聞）
中評社北京5月23日電／據央視新聞報導，當地時間5月22日21時左右，日本全日空航空公司一架客機在廣島機場完成降落後的滑行期間，在避讓滑行道施工區域時出現狀況，客機緊急停止滑行。目前詳細狀況正在確認中。
據悉，該客機航班號為NH1272，自北海道新千歲機場起飛。機上載有126名乘客和6名機組人員。
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