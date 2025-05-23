網絡“黑嘴”傷企，治！

中評社北京5月23日電／據大公報報導，中央網信辦22日發布通知，將在全國範圍內開展為期2個月的“清朗·優化營商網絡環境─整治涉企網絡‘黑嘴’”專項行動，重點整治惡意抹黑詆毀攻擊企業、對企業進行敲詐勒索等四類突出問題。



通知明確，惡意抹黑詆毀攻擊企業、開展虛假不實測評、對企業進行敲詐勒索等問題將被重點治理，並要求各地相關部門加大懲戒曝光力度。專家表示，專項行動回應了企業關切，而這也是優化營商環境的要求。



情節惡劣網站平台 依法從重處罰



記者瞭解到，此次專項行動聚焦網絡“黑嘴”傷企亂象，重點整治四類突出問題。一是惡意抹黑詆毀攻擊企業問題，包括詆毀攻擊企業產品質量、經營狀況，捏造虛假信息抹黑企業聲譽，對企業進行惡意投訴；組織、操縱“網絡水軍”“黑公關”，聯動發布涉企負面信息，惡意攻擊企業或企業家；開展以商養測、以測養商、商測結合的虛假不實測評，塗抹惡搞企業標識，侮辱貶損企業形象等。



重點整治“輿論監督”為名敲詐



二是對企業進行敲詐勒索問題，包括發布涉企負面信息後，以“刪帖”“撤稿”等名義，向企業索取“刪稿費”“公關費”；利用自身話語權和影響力，以“輿論監督”“新聞監督”等名義，要挾企業提供“保護費”；在企業新品發布、上市、融資等重要時間節點，發布涉企虛假不實信息或負面信息，脅迫企業開展商務合作等。



三是惡意營銷炒作問題，包括惡意集納企業負面信息，唱衰企業或行業發展前景；歪曲解讀涉企公開信息或新聞報導等。



四是洩密侵權類問題，包括假冒仿冒企業家姓名肖像，假借企業家名義發布信息；對企業家進行污名化或惡意貶損；炒作、洩露企業家個人隱私等。



中央網信辦的通知要求，各地相關部門要聚焦企業反映強烈、社會關注度高的涉企網絡侵權信息問題，加大投訴舉報處理處置力度，切實提升企業、企業家獲得感和滿意度。同時要加大懲戒曝光力度，對專項行動期間落實不力、情節惡劣的網站平台和賬號，依法從重處罰，並向社會曝光，強化警示震懾。