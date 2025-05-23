國新辦介紹規範涉企行政執法專項行動新進展

5月22日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，司法部副部長胡衛列、司法部行政執法協調監督局局長劉波、司法部立法二局局長姜杉、應急管理部安全生產執法和工貿安全監督管理局局長楊智慧、市場監管總局市場稽查專員嵇小靈介紹規範涉企行政執法專項行動開展情況，並答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月23日電／據新華社報導，“各領域的查糾積極推進，行政罰款數額總體呈下降趨勢，亂檢查得到有效遏制。”在國務院新聞辦公室22日舉行的新聞發布會上，司法部副部長胡衛列介紹規範涉企行政執法專項行動開展情況時，透露了上述趨勢。



記者從會上獲悉，今年3月以來，專項行動在全國範圍內全面推開。司法部統籌組織政府系統的規範涉企行政執法專項行動，各地區、各部門高度重視，同題共答，扎實推進。



胡衛列介紹，此次專項行動目標明確，聚焦糾治企業反映強烈的四類突出問題“動真碰硬”——



一是亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封問題；



二是違規異地執法和趨利性執法行為；



三是執法標準不一致，要求不統一，加重企業負擔的行為；



四是濫用職權、徇私枉法、該罰不罰、“吃拿卡要”、粗暴執法等違反執法規範要求的行為。



同時，專項行動明確重點領域——



食品藥品、自然資源、生態環境、安全生產、城市管理、交通運輸等行政執法事項多、工作量大、與企業和人民群眾生產生活關係密切的領域，是糾治的重點。



據介紹，目前各地區、各部門正梳理形成問題清單，進行自查自糾。截至5月21日，共匯集各地區各部門問題線索6232條，督促辦理5246條。整治問題涉案金額3.35億元，為企業挽回損失9881.35萬元。