將軍澳線放工時段癱瘓釀大混亂

資料圖：22日下午5時許港鐵將軍澳線由於電力供應受阻，全線服務暫停。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京5月23日電／據大公報報導，港鐵將軍澳線22日下午5時許受到電力供應和信號系統故障影響，服務受阻約5小時，一度全線暫停。當時正值下班時間，不少打工仔被迫改搭其他交通工具回家，多個港鐵站外迫滿等候巴士的人龍，更延伸至馬路外，有市民在酷熱天氣下等候上車未果而鼓噪，等候接駁巴士的乘客亦批評安排混亂，想改搭的士也等了超過一小時仍未果感到無奈。



運輸及物流局局長陳美寶昨日回應事件時表示，已要求港鐵於昨晚收車後詳細檢查，確保今早服務全面恢復正常，並於日內提交報告。港鐵昨晚交代事件並致歉，表示將於收車後繼續調查事故原因。



昨日黃昏時分，北角站的乘客得知將軍澳線全線暫停後，紛紛出閘到對出英皇道轉乘巴士過海，車站大排長龍，有乘客形容無法分辨候車龍尾，人龍更被逼出馬路，乘客在巴士抵站後爭先恐後上車；警員在場維持秩序。不少乘客因為等候許久仍未能上車而鼓噪。除了北角站，將軍澳線全線車站亦有大量受影響乘客出閘轉乘其他交通工具，更有居民選擇徒步返回將軍澳各區。



列車“跳掣” 傳爆炸聲



在將軍澳站，大公報記者於下午5時許見到月台迫滿候車乘客，月台廣播稱因電力故障，列車服務需延遲20分鐘，過了一會，廣播便說將軍澳線需暫停服務，令全站乘客嘩然，大家邊埋怨邊趕緊離站乘其他交通工具。



據瞭解，在鰂魚湧站有列車出現“跳掣”，合共三班車因而停駛，有列車曾卡在隧道。有乘客驚聞爆炸聲，形容當時在車廂內漆黑一片，鰂魚湧站外有多輛消防車和救護車戒備，一批消防員進入月台。有乘客下午5時15分從鰂魚湧乘車時，見到列車突然停電及中斷冷氣，列車用了半小時斷斷續續緩慢行駛，直至5時45分終抵達油塘站，全部乘客需離開車廂。



大公報記者昨日傍晚在油塘現場見到列車到站後一直無法開出，等了半小時後人龍越來越長，列車依舊停駛，市民漸感急躁。下班回家的李小姐表示，列車事故延誤了她回家煮飯，批評“港鐵這麼大一家公司，年年加價的時候就快快手，遇到問題的時候就慢吞吞，當然會讓市民不滿。”又指自己兄長在寶琳上班，正因為這個故障，導致明明下班了仍不敢離開公司，只好一邊被迫加班，一邊等候列車服務恢復正常。由於有事在身，記者等了約大半個鐘，寧願出閘乘坐其他交通工具。



故障期間，港鐵安排接駁巴士來往將軍澳至康城站、康城至寶琳站（經停坑口、將軍澳及調景嶺），以及尖東單向往將軍澳站，亦建議乘客考慮使用港鐵其他路線或其他交通工具，城巴及九巴亦加強巴士服務接載乘客；多間渡輪公司加強服務，惟乘客想轉乘其他交通工具亦舉步維艱。在調景嶺站，大批市民等候免費穿梭巴士前往寶琳方向，由於人太多被迫滯留在大堂，行動緩慢，許多想回家的乘客倍感無奈。