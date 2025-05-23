涉多宗致命地盤事故　精進建築終被拒續期！

安達臣道奪命工傷，倒塌天秤斷成數截橫臥地盤內。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京5月23日電／據大公文匯全媒體報導，精進建築有限公司（精進建築）近年涉及多宗嚴重地盤安全事故，導致5人死亡，發展局局長甯漢豪今日（22日）宣布，拒絕承建商精進建築的註冊續期申請，並於6月20日起將其從“一般建築承建商名冊”中除名。



精進建築牽涉2020年、2022年及2023年發生的3宗嚴重地盤安全事故，其註冊原定於2023年4月屆滿，屋宇署在收到續期申請後，轉交建築承建商註冊事務委員會進行面試及評審。甯漢豪指，經審慎考慮委員會建議，屋宇署決定拒絕其續期申請。



【3年內3起事故釀5死】



翻查資料顯示，精進建築在2020年至2023年期間，其相關地盤發生3起致命意外，共造成5名工人死亡。



2020年7月20日，九龍灣宏展街“重置香港郵政總部”項目地盤，一名24歲男工人觸電昏迷，送院證實身亡。案件已於2021年審結，精進建築有限公司、精進土木及地基工程有限公司、良基營造有限公司及永偉建築有限公司，違反相關條例規定，四間公司分別被判罰款13，000元、69，000元、59，000元及30，000元。



2022年9月7日，在秀茂坪安達臣道房協地盤，一部俗稱“天秤”的塔式起重機突然倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工不治，6名男工受傷。屋宇署和勞工處已經在2023年向精進建築和相關人士，分別就各自的法例提出檢控，涉及違反建築物條例的案件，押後至2026年1月再做聆訊。而精進建築涉事的獲授權簽署人亦在2024年被控誤殺，聆訊會將在2025年7月進行。



2023年10月10日，佐敦渡華道4至8號消防局地盤發生工業意外，56歲男電工蘇金順在棚架進行拉電纜工程時意外墮地，最終傷重不治。該地盤的承建商為精進建築，在安達臣道塌天秤事件後不足400日再次發生奪命工業意外。該案件的聆訊會將在2025年7月進行。