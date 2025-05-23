香港買樓收租　回報跑贏定存

中評社香港5月23日電／大公報報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，銀行水浸，拆息連日急降。與樓按相關的1個月拆息從4月底約4厘水平至目前跌穿1厘，供樓負擔減輕，對樓市起到支持作用，帶動市場氣氛轉旺。



在關稅戰下，熱錢湧入本港，金管局本月四度入市，共注入近1300億港元，銀行體系總結餘激增至1741億港元。銀行業水浸之下，H按實際按息跌穿3厘。樓市進入“供平過租”時代。這意味著，每月供款平過每月租金的支出，或代表買樓收租，每個月的租金收入足夠抵銷利息開支，是吸引投資者重投樓市的一大誘因。



根據中原城市領先指數調查，全港143個大型屋苑中，有140個的租金回報率達2.28厘或以上，整體占比98%。大批屋苑現時供樓開支低於租金，吸引部分租客轉向置業，市場有望出現更多“轉租為買”的需求。



至於“熱錢效應”，對樓市的正面影響亦有跡可尋。金管局對上一次入市是在2020年4月至10月期間，半年內合共85次入市，累計向市場注入逾3600億港元。即使當時本港正值第二、三波疫情爆發，但受惠熱錢泊港，本港樓價於疫情下不跌反升。



目前的減息潮下，銀行定存利率由早前的4、5厘以上高位，回落至現時普遍不足3厘，過往將資金長放銀行“食息”的吸引力大減。相比之下，現時樓市租金回報率平均已升至約3.5厘，已超越定存利率。在資金尋求更佳回報的情況下，物業市場的投資吸引力正逐步回升，釋放更多購買力，樓市將因此受惠，今年樓市見底機會增加。



樓市氣氛轉旺，新盤更越賣越旺。5月上半月一手市場成交近1000宗，比上月同期增加1.2倍。二手方面，中原5月上半月亦促成逾370宗二手買賣，亦比上月同期升逾一成。