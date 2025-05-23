台灣大叔獨自旅行　大陸網友溫情守護

陳昭宏在沈陽逛燒烤展（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京5月23日電／據新華社報導，“求助！爸爸一個人跑去了沈陽！”



“他不會用支付寶跟微信，在台灣就很不會用手機了”



“他只帶了現金”



“現在人在飛機上了”……



近日，一則來自台灣網友的小紅書求助帖一經發出，評論區瞬間熱鬧：“咱叔走到哪兒了，用我去接他不？”“沒事，丟不了！”“本地人在此，有事就喊我。”



一個獨自旅行的台灣大叔，一則跨越海峽的網絡求助，開啟了一場大陸網民的“溫情守護”。



“爸爸去哪兒了”



7個月前，在女兒的陪伴下，台北人陳昭宏和老伴第一次到沈陽游玩，這裡慢節奏的生活、實惠的美食讓他決定退休後重返沈陽，開啟一場“深度游”，於是，就有了本月中旬這場“說走就走”的旅行。



因為“不太會用手機，也不擅長使用社交軟件”，61歲的陳昭宏這趟獨自出游讓在台灣的女兒倍感擔憂。不過，讓父女二人想不到的是，網絡求助帖引來沈陽全城的暖心守護：擔心他找不到預訂的民宿，沈陽網友貼出“精確到米”的交通指南；擔心他沒做好旅行攻略，網友在求助帖下接龍寫下“私藏”景點和美食精華；擔心他到北方不適應氣候，實時播報當天溫度，提醒加減衣服……4000餘條熱心回復化作一份份暖心小貼士。