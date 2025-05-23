席春迎：構建香港資本市場新格局

中評社香港5月23日電／大公報報導，香港中小上市公司協會主席席春迎分析，在全球經濟格局深刻重塑、地緣政治複雜演變的大背景下，香港作為國際金融中心的傳統優勢正在受到新一輪全球秩序重構的挑戰。在這種不確定性中，香港被中央政府賦予“超級聯繫人”與“超級增值人”的戰略角色，其核心使命是連接中國與世界、連接產業與資本、連接制度與規則。香港要真正扮演好這一角色，資本市場須率先實現結構性重塑，成為推動國家戰略、服務實體經濟、激發產業轉型的前沿平台。



日前，財經事務及庫務局局長許正宇於國際關係和可持續發展中心（CIRSD）剛出版的Horizons期刊（2025春季號）發表署名文章《香港在世界變局中擔當全球的超級聯繫人》，系統闡述了香港在資本、產業、科技三個維度的連接角色，並提出包括綠色金融、財富管理、ETF跨境聯通、家族辦公室等方面的發展藍圖。本文將圍繞“香港資本市場如何改革以匹配超級聯繫人角色”這一核心議題，提出系統化改革思路與機制設計建議。



一、重新理解“超級聯繫人”在新時代的戰略定位



“超級聯繫人”不是傳統中介或通道概念，而是國家金融戰略對外的制度接口與資源整合者。這一角色至少包括三重功能：1.戰略連接功能連接國際資本與中國優質資產，是人民幣國際化、科技創新、產業升級的橋梁。2.平台聚合功能─在香港建立資本、項目、制度、服務、數據五位一體的資源匯聚平台，實現產業金融系統協同。3.規則協同功能─成為中國制度國際化“試驗田”，在公司治理、綠色標準、財富管理、金融科技等領域先行先試，為全球華語資本市場提供範式引領。



二、香港資本市場的結構性瓶頸與變革契機



當前香港市場存在明顯結構性扭曲，嚴重制約其“超級聯繫人”角色發揮：1.市場層次單一：主板與創業板定位模糊，缺乏OTC孵化市場，無法容納中早期項目及多元化企業成長路徑。2.上市成本高昂：券商、律所、審計費用居高不下，中小企業難以承受，資本市場准入與生存雙門檻高築。3.估值體系失效：流動性不足與估值倒掛並存，企業價值難以真實反映，PE／VC基金退出困難，抑制資本形成。4.缺乏出清機制：沒有強制退市、併購退市、自動轉板等機制，“殼資源沉積＋績差僵屍橫行”的局面嚴重損害投資者信心。5.監管包容度有待提高：在內地資本市場全面改革尤其是併購鬆綁支持產業轉型升級之際，香港改革節奏有待加速，提升監管包容度。

