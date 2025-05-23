香港“電子牛肉干”告票6.15起推出

警方表示，短訊告票使用以“＃”號開頭的“＃HKPF－eTT”。（大公報） 中評社香港5月23日電／大公報報導，警方公布，將於今年6月15日開始，實施以電子方式發出告票，同時推出“電子交通告票平台”的專屬網站（www.etrafficticket.gov.hk）及流動應用程式，車主和司機可以透過應用程式核實及查閱電子告票，並以新的電子繳款方式於網上清繳罰款。為讓市民有充分時間適應，計劃初期將會“雙軌並行”，即在發出電子告票的同時，繼續於現場向違例人士發出實體告票。警方建議駕駛者盡量用電子告票清繳罰款。



警務處將在下月15日起，逐漸實施告票電子化。警方昨日在簡布會表示，屆時如車主、駕駛執照及相關牌照持有人，已經向運輸署提交已核實的電子聯絡方式，警方在發出告票時，就會根據該電子聯絡方式發出電子告票。如提供的是流動電話，違例人士會收到短訊告票；如提供的是電郵地址，違例人士則會收到電郵告票。在計劃推出初期，為讓市民有足夠時間適應電子交通告票，警務處將會實施“雙軌並行”的過渡安排，即在發出電子交通告票的同時警方會繼續提供告票列印本，並放置於車輛的擋風玻璃或直接給予違例人士。



為免重復繳款，違例人士只需要利用其中一張告票繳交罰款便可。如駕駛人士或車主仍未向運輸署提交已核實電子聯絡方式，他們將不會收到電子告票，警方會繼續沿用現時方式，向違例人士發出實體告票。“雙軌並行”是過渡安排，長遠而言，將取消實體告票，達至交通告票無紙化，建議駕駛者盡量用電子告票清繳罰款。



短訊或電郵不會附超連結



警方強調，已登記參與通訊事務管理局辦公室的“短訊發送人登記制”，發出的短訊告票會使用以“＃”號開頭的“已登記的短訊發送人名稱”─“＃HKPF－eTT”。不論是短訊或電郵告票，都不會附有任何超連結，若市民收到附有超連結的手機短訊或電郵，該訊息必定為偽冒，切勿隨意點擊任何電郵或短訊內的超連結。在未確定對方身份前，切勿透露任何個人或賬戶資料。如有懷疑，即打防騙易熱線18222與反詐騙協調中心聯絡。