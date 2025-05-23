年輕中醫師海外闖天下

甘露在工作中。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京5月23日電／據人民日報海外版報導，在加拿大多倫多，90後華人中醫甘露用十年光陰，從針灸學徒成長為執業醫師，創辦了中醫館“甘露健康中心”。憑借良好療效，她在當地樹立口碑，為中醫在海外的傳承與發展貢獻力量。



賡續醫脈



甘露生於廣西南寧，她的中醫之路，始於家族傳承。她的爺爺是當地頗有名望的中醫，曾用銀針與草藥治愈眾多患者。在耳濡目染下，傳承中醫的使命在她心中悄然生根。



為了能夠進入大學學習中醫專業知識，高中時，甘露棄文從理，常常廢寢忘食地學習。功夫不負有心人，她以優異成績考入天津中醫藥大學中西醫結合臨床醫學專業。



初入大學時，面對浩如煙海的中醫典籍和晦澀難懂的醫學術語，甘露只是按部就班地學習，卻未領悟醫道真髓。隨著在知識海洋中深耕細耘、在臨床實習中不斷磨礪，她對中醫的理解才日漸深厚。



在實習期間，甘露師從天津名醫王季良。“王老師醫術精湛，每天都面臨著超負荷的診治壓力。”甘露說。彼時，古稀之年的王季良雖已功成名就，卻仍然保持著每晚研讀醫書的習慣，用行動詮釋著“醫者既要照亮患者，也需自燃不息”的道理。“從老師身上，我看到了一名醫者的求知精神，為我樹立了很好的榜樣。”甘露說。



大醫精誠。學無止境，潛心鑽研，是成為一名優秀中醫的必經之路。於是，抱著“學海無涯苦作舟”的信念，當同學們沉浸在輕鬆愉快的校園氛圍時，甘露埋首於圖書館，研讀《黃帝內經》等經典醫書，不斷夯實專業知識。



就這樣，從本科到碩士，她歷經八年寒窗，用汗水與堅持鑄就了扎實的中醫根基。



多年後，甘露帶著對學問的不懈追求踏入加拿大多倫多中醫界，卻發現國內所學針灸技法“水土不服”——當地患者難以承受較重手法。一次講座上，她結識了畢業於同一母校、經驗豐富的知名中醫教授劉偉。隨後，甘露拜師劉偉，跟著老師到世界各地學習，在臨床實踐中拓寬視野。