北京市委巡視組首次對4個重點村提級巡視

近日，北京市委巡視組首次對4個重點村開展提級巡視。圖為巡視組工作人員走訪群眾。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，“那天我就是在這兒打完水，回去路上遇到的巡視組同志。”近日，在北京市門頭溝區王平鎮南港村供水管網施工現場，村民石宏德指著深逾兩米的管溝回憶說。在他面前，挖掘機穿梭，工人正在鋪設上下水管線。



兩個多月前，巡視組進駐南港村，困擾村民多時的有線電視和用水問題隨後相繼解決。“真給咱老百姓辦實事。”石宏德感慨。



貫徹落實對村巡察工作推進座談會精神，北京建立了重點村（社區）提級巡視機制，在市委第六輪巡視期間探索“巡區帶村”工作模式，專門設立提級巡村組，於3月10日至5月8日，首次對4個重點村開展提級巡視。



提級巡村“第一站”選在了南港村。該村在2023年北京“7·31”暴雨中受災嚴重，不少房屋被泥石流衝垮。災後重建以來，南港村“接訴即辦”量較之前增加了一倍多，訴求多涉及供水等基本民生問題。結合這些問題，巡視組對分散居住的村民開展電話隨訪和實地查訪。



85歲的石宏德家住半山腰，房屋受損較輕。災後他一直住在老屋，但家里沒通水，有線電視信號也未恢復，生活多有不便。



一天上午，他像往常一樣背著水桶，下山到水管處取水。“有兩個人過來問我，說家里沒水嗎，怎麼還得自己背水。”得知來人是巡視組的工作人員，石宏德便把村內上下水建設緩慢、群眾吃水難用水難、有線電視不通等問題一股腦兒說了出來。



石宏德的遭遇並非個例。深入走訪核實情況後，提級巡村組當即形成立行立改問題清單，移交王平鎮黨委抓好整改落實。



3月23日，王平鎮黨委制定實施方案，加快災後重建。九項具體措施中第五項明確，加快老村基礎設施建設，3月底完成有線電視接入，6月底接通上下水。



對在村里居住的人家來說，變化來得比預期更快。和提級巡村組工作人員交談後不到一周，石宏德等村民家中的有線電視便接通了信號。又過了半個月，到戶自來水也通了。村容村貌的改變大家也看在眼里，這段時間，村里到處是機器轟鳴聲，路旁堆積的山石基本清理完畢。