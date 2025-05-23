工業旅遊盛行多時　港味名牌具吸引力

（上至下）記者率先直擊八珍廠房擬開放給遊客參觀的景點。八珍產品製作既用先進機器亦保留人手操作工序。伍尚鈞期望講好香港故事。（大公報） 中評社香港5月23日電／大公報報導，“工業旅遊”其實並非新鮮事，不少港人於兒時曾經跟隨學校，參觀可樂廠或益力多廠，或在外游時到不同的飲食品牌公司，參與製作當地的土產食物。有旅遊業界人士表示，不少外游團仍保持“工業旅遊”元素，例如中山團行程包括製作杏仁餅，將參觀、游覽、體驗、購物等共冶一爐，深受團友喜愛，相信香港工業品牌旅遊，同樣大受歡迎。



“工業旅遊”源於上世紀五十年代的歐洲，工業革命的發源地英國，最早將工廠舊址用來供人參觀。後來歐洲一些食品廠、酒莊、車廠紛紛加入工業旅遊行列。



全球權威市場調查機構Future Market Insights（FMI）的市場分析報告推算，2023年全球工業旅遊市場規模折合129億港元，預計至2033年規模將增長超過10倍，達到1462億港元，意味工業旅遊能創造可觀的經濟價值。



大航假期集團董事長陳燕萍表示，內地中山旅行團行程之一，包括製作杏仁餅，團友游覽廠房，並親手製餅；江西景德鎮也有製作陶瓷的項目，同樣深受歡迎。她認為，香港加入工業品牌旅遊，甚具吸引力，可以吸引不少訪港旅客參加。



政府籌備的香港工業品牌旅遊，只限通過旅遊業界組團。香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，參與的工業品牌，廠房集中在工業區，由旅遊業界安排預約及交通前往，較為適合。參考現時外國例如日本的杯面館，遊客可以憑個人身份預約參觀時間的經驗，他認為本港工業旅遊長遠而言待操作暢順後，可以考慮開放部分名額予遊客報名。