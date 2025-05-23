郭一鳴：上環海濱那艘紅頭船

紅頭船風雨亭位於中西區海濱長廊上環段。＼作者供圖 中評社香港5月23日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，本文見報之日，在中西區海濱長廊上環段，香港潮州商會和中西區民政處聯合舉辦“大潮東去、香江多嬌──香港潮州商會紅頭船風雨亭落成暨潮汕文化嘉年華”啟動儀式，在特區政府和中聯辦的官員以及商會首長共同主禮下，一艘長十八米、寬三點九米、高六點四米的紅頭船正式啟用。這艘耗資數百萬元特製的紅頭船不是用於海上航行，而是一道陸上的風景，船上有一個古色古香的亭子，可供市民休憩避雨之用，預計這個紅頭船風雨亭將成為新的遊客打卡點。



為何叫做紅頭船？有何意義？半個世紀前，國學大師饒宗頤教授在《香港潮州商會創建潮州會館碑記》中寫道：“（光緒之初）其時海運方興，潮人航海梯山，懋遷外地者，尤以香港為要衝……”當年潮人如何自鄉間越洋來到香港？據記載，主要航海工具就是紅頭船。為方便海運管理，清廷敕令廣東一帶商船將船頭髹上紅色，以資識別，俗稱紅頭船。昔日潮人過番，多從澄海樟林港登上紅頭船，在上環三角碼頭上岸，或充實補給之後繼續下南洋，或在香港落地生根。所以，紅頭船是本港潮州先人移民奮鬥史的象徵，更是中華民族自強不息的標誌。



四年前，香港潮州商會籌備慶祝成立一百周年，確定以“感恩、傳承、團結、奉獻”為主題。百年風雲過，滔滔兩岸“潮”。一個世紀以來，一代又一代潮人在獅子山下、維港兩岸謀生、創業、創富，日久他鄉變故鄉。如何表達慶典活動的主題？剛好翌年是香港回歸祖國二十五周年，時任潮州商會會長黃書銳等人提議做一件有意義的紀念品，作為百年潮商慶賀香港回歸二十五周年的獻禮，得到會董會同意，決定捐資建造紅頭船風雨亭，並成立專責小組，成員包括謝喜武、陳捷貴、林楓林和筆者，由黃書銳會長親自統領。翌年七月，紅頭船風雨亭項目舉行啟動儀式。



建造紅頭船風雨亭的方案得到特區政府的支持，中西區民政事務處樂意共襄盛舉，全力配合協助。但沒想到真正做起來困難重重，先是本港無人願意接單“造船”，只好到內地找廠家。設計圖紙出來後，要經過本港多個部門逐一審批，因為內地技術人員的專業資質不獲本港接納，加上造船的原材料和工藝必須符合本港標準，又是一番折騰。最後船造好了，如何運到香港以及吊裝等環節亦煞費周章。時間一拖再拖，成本一再追加，甚至一度陷入僵局。黃書銳卸任後，馬鴻銘、高佩璇兩任會長繼續接力，最終耗時四年多才大功告成。從此，香港上環和汕頭澄海樟林港各有一艘特製紅頭船，遙相呼應。



筆者參與紅頭船風雨亭工程全過程，體會最深有兩點：一是潮州人是一個懂得感恩的族群；二是香港與大灣區各個內地城市在專業標準和資質認證方面應該“拆墻鬆綁”，盡快建立互通互認的機制。近年內地高質量發展成果卓著，在基建、製造、航天、AI等多個領域獲得國際上高度認可和好評，專業人才濟濟，香港雖然擁有成熟的體制，但應該與時俱進。



前幾天一個下午，筆者和儀式籌備小組成員到上環海濱長廊現場視察，登上已經完成安裝的紅頭船風雨亭，船上三支紅色風帆的雙面分別掛上潮州商會六大宗旨：“敦睦鄉誼、促進工商、弘揚文化、服務社會、興學育才、扶貧救災”。站在船頭眺望維港，海面風平浪靜，百舸爭流，一艘港澳噴射船在夕陽下自遠而近，減速駛進信德中心港澳碼頭。願此情此景，天長地久。海濱長廊有不少男女老少在跑步散步，再過幾天，當你們跑累了或走累了，這艘岸上的紅頭船，是為你們新添的歇腳處。