第五輪伊美談判臨近　核心難題未解

以色列軍事威脅令局勢更趨緊張。（圖源：央視新聞） 中評社北京5月23日電／據央視新聞報導，在經歷四輪間接會談後，伊朗與美國的第五輪核問題談判將於當地時間23日在意大利羅馬舉行。從阿曼外交大臣巴德爾21日的表態來看，伊美雙方溝通仍在繼續，但談判氣氛並不輕鬆。



鈾濃縮問題已成為伊美談判的最大障礙



目前，鈾濃縮問題已成為美伊談判的最大障礙。美國中東問題特使威特科夫日前再次強調，任何協議都必須包括“伊朗停止所有鈾濃縮活動”，哪怕是豐度僅為1%。而這一立場，顯然觸碰到了伊朗的紅線。對此，伊朗最高領袖哈梅內伊20日明確表示，談判“難有結果”，並稱伊朗的核政策不需美國批准。



以色列軍事威脅令局勢更趨緊張



以色列方面的軍事威脅也讓局勢更趨緊張。近期，以色列多次暗示可能“單方面採取行動”，打擊伊朗境內的核設施。有分析認為，以方言論或是向美方施壓，敦促其在核談中立場更強硬。而伊朗方面至今未對威脅言論作出回應。



伊美仍希望通過外交手段避免局勢升級



儘管分歧嚴重，雙方都未關閉談判大門。分析人士指出，在當前中東局勢緊張、全球能源穩定面臨挑戰的背景下，美伊都希望通過外交手段避免進一步升級。但要想在第五輪實現實質性突破，雙方都需要在核心立場上有所調整。是突破的契機，還是僵局的延續，羅馬談判值得各方高度關注。



