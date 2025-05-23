債務危機加信用下降，美國迫近“財政懸崖”。（圖源：央視新聞） 中評社北京5月23日電／據央視新聞報導，國際信用評級機構穆迪近日將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1，理由指向美國財政的惡化，但目前白宮仍在推進大規模減稅法案落地，可能會讓美國聯邦債務再增加數萬億美元。同時，美國聯邦政府的債務總額已經突破了36萬億美元，其中約四分之一的債務在今年年內陸續到期，美國聯邦債務風險進一步加劇。



分析人士指出，美國深陷美元信用與債務危機的結構性困境，長期財政赤字導致國債供需失衡，經濟空轉加速信用透支，使得美國面臨經濟蕭條與惡性通脹的雙重威脅。



中國現代國際關係研究院宏觀經濟與戰略研究所副所長魏亮表示，當前，美國面臨諸多維繫金融霸權的難題，其中美元地位與信用問題是結構性難題，且具有不可解性。原因在於，美元發行的基石是美債，而如今美國正遭遇嚴重的財政危機。這一危機的顯著特徵是，美國國債長期處於供給大於需求的狀態，這勢必導致國債收益率上升。



中國現代國際關係研究院宏觀經濟與戰略研究所副所長魏亮表示，多年來，美國政府和金融界持續消耗美元信用，只是這種消耗對美元造成的危害程度難以準確衡量。早期，美國發行國債並實施量化寬鬆政策，旨在將自身從危機中解救出來，這可視作第一階段。到了第二階段，美國大量發行國債，並運用所謂的現代貨幣理論，使得經濟陷入空轉——發國債，寬鬆貨幣政策又支撐資本市場和企業回購股票，營造出虛假繁榮。在政策不確定性極大的環境下，美元的虛弱性逐漸顯現並蔓延開來。



對外經濟貿易大學教授崔凡表示，由於市場對美國國家信用信心出現動搖，可能會引發主動拋售美債的行為。事實上，最近一段時間已經出現了美債拋壓。而且，穆迪低估了相關風險，後續可能還會出現更嚴重的問題。就美國國債問題而言，在當前形勢下，若不提高債務上限，美國就可能陷入經濟蕭條，出現所謂的“債務懸崖”；若提高上限，美債規模會持續累積，待積累到一定程度需要解決債務時，比如通過直接印鈔購買美債，這又會引發惡性通貨膨脹，本質上相當於一種違約。如此一來，美國實際上是在經濟大蕭條和通貨膨脹這兩種威脅之間搖擺不定，美債風險也會進一步擴大。