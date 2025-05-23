工會：港鐵設備老化　應急機制須優化

將軍澳線停駛期間，港鐵站內有大量消防、救護人員待命。消防處昨晚表示，事故中沒有人受傷，會繼續聯同港鐵瞭解事故原因。（圖源：大公報） 中評社北京5月23日電／據大公報報導，香港鐵路專業人員工會主席林偉強向《大公報》表示，昨天的鐵路故障暴露出設備維護、應急處理及復原能力的問題。他指出，故障初步懷疑由架空天線故障引發，而這類問題與設備長期老化密切相關，“如果要維修（天線）最少兩、三個小時，之前也試過，差不多兩、三年便有一次。”他又指戶外設備受天氣影響大，隧道內亦會面臨雜物幹擾風險，但部分電纜使用年限已超標，維修次數需作提升。



增自動化指引設備



林偉強同時指出，車站前線人員嚴重不足，“每個車站的職員面對數千乘客根本無法應對，臨時指示牌亦缺乏，乘客只能等待。”他又指，港鐵與外部運輸機構的協調機制形同虛設，繁忙時段旅遊巴、巴士全數出勤，應急預留車輛為零，導致接駁服務出現癱瘓。



維修團隊的響應效率亦受質疑。據瞭解，相關專業維修組並非24小時待命，如昨天需要的架空天線維修小組，故障發生後需電話召回相關的職員，需要維修的時間將更長。



林偉強又指每條路線雖有兩、三名維修員工當值，惟在負責多條路軌檢修的情況下，應急時只能從其他組別臨時調配，專業性難以保障。林偉強更指，該類“臨時凑人”模式在多年歷史故障中反復出現，暴露出應急機制欠系統性。



對於應急資源投入的爭議，林偉強認為現狀確是存在兩難：“養定專職應急隊伍確實增加成本，但頻繁故障對通勤和經濟的影響更難以估計。”他建議，港鐵應借鑒國際經驗，建立常態化應急預算，並與有關運輸公司簽訂預留車輛協議，及為車站配備更多自動化指引設備。