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廣西龍勝山洪泥石流災害已致1人遇難
http://www.CRNTT.com   2025-05-23 12:07:35


廣西龍勝山洪泥石流災害已致1人遇難。（圖源：央視新聞）
　　中評社北京5月23日電／據央視新聞報導，2025年5月23日5時許，廣西桂林龍勝泗水鄉三舍村發生山洪泥石流災害。經初步核實，事發現場有10間房屋受損，疑似8人失聯，3人受傷，其餘人員已安全轉移。

　　9時許，現場救出1名被困人員，並移交醫護人員救治，經醫護人員檢查，已無生命體征。目前，現場正在開展救援。

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