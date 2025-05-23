孫楊復出首金　潘展樂斬獲六金

2025年全國游泳冠軍賽決賽舉行。（圖源：央視新聞） 中評社北京5月23日電／據央視新聞報導，在22日進行的2025年全國游泳冠軍賽決賽單元中，最引人注目的就是男子4×200米自由泳接力決賽，浙江隊的參賽陣容里包含三位奧運冠軍。



男子4×200米接力，浙江壽仙穀隊排名預賽第一晉級。決賽中他們更換了全部四名參賽隊員，四個棒次分別是汪順、費立緯、孫楊和潘展樂，這個陣容讓全場沸騰。來自同一省份的三位奧運會冠軍同時亮相，組成接力隊伍，在全國游泳冠軍賽的歷史中從未有過。



浙江隊位於第四泳道，比賽開始後，第一棒汪順就開始建立優勢。憑借出色的水下腿技術，他慢慢拉開與對手的距離，盡可能為後面的隊友提供更多的領先空間。200米過後，汪順的成績定格在1分47秒10，他幫助浙江壽仙穀領先第二名湖北隊一秒多。第二棒費立緯繼續擴大領先優勢，幫助浙江隊將領先優勢擴大到近3秒。第三棒是孫楊，為了這場接力，他放棄了男子100米自由泳，並利用這兩天的時間抓緊恢復，積極治療。



孫楊最終在這一棒游出1分47秒60的優異表現，浙江隊的優勢也已經擴大到了6秒多，這給了最後一棒的潘展樂非常大的支持。潘展樂此前已經拿到100米自由泳、200自、400自和兩項接力的金牌，在男子4×200米自由泳接力決賽前還比了50自。特別是這兩天他有點發燒，體能下降很多，但在如此巨大的消耗前提之下，潘展樂依然將優勢保持到了最後，浙江壽仙穀以7分12秒76奪得冠軍。



呂沁遙奪得女子200米蛙泳冠軍



在昨天進行的女子200米蛙泳決賽中，江蘇選手呂沁遙以2分25秒81的成績奪冠，同時刷新了她的個人最好成績。



女子200米蛙泳決賽中，浙江選手葉詩文是大家最關注的選手，比賽開始後，位於第2泳道的名將，北京選手於靜瑤取得領先，並率先完成前50米，不過轉身之後，葉詩文開始慢慢趕超，取得領先，並一直保持優勢到最後一個轉身，就當大家認為比賽沒有懸念的時候，半決賽中排名第一的江蘇選手呂沁遙開始加速，並最終超越葉詩文，率先抵達終點，2分25秒81的成績不僅刷新了她的個人最好成績，也達到了新加坡世錦賽的A標，葉詩文以2分26秒37的成績獲得第二。