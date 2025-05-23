2025年全球貿易投資促進峰會在京舉行

國際人士看好中國經濟。（圖源：央視新聞） 中評社北京5月23日電／據央視新聞報導，2025年全球貿易投資促進峰會昨天（22日）在北京舉行，與會嘉賓表示，中國快速提升的創新能力為全球經濟創造著新機遇。



英中貿易協會主席 古沛勤：中國經濟潛力很好，所以長期來看，我非常看好。這不僅僅是經濟的規模，也不僅僅是增長的規模。這也是人們對新產品、新設計和各種創新的強烈需求。



意大利中國理事基金會駐中國代表 庫珀·拉斐爾·保羅：中國是科技領域的佼佼者，目前在發展方面處於世界頂尖水平。即便在當前的地緣政治形勢下，中國經濟前景依然十分看好，這就是我們所堅信的。



與會嘉賓表示，當前，單邊主義、保護主義加劇，此時更需要多攜手共同打造開放合作、互利共贏的全球產業鏈、供應鏈。



老撾國家工商會主席 吳迪·蘇萬納翁：世界上的一些地區仍然存在緊張的問題，但是作為亞洲國家的一部分，我們希望中國和東盟之間的市場融合是一個很好的機會，推動經濟和消費品的增長。



中國澳大利亞商會會長 馮栢文：最近美國的關稅措施非常具有破壞性，我們很高興地看到，今年我們的調查再次呈現出一個主題，即澳大利亞企業認為與中國企業在市場上建立合作關係非常重要，這提高了他們響應中國消費者需求的能力。



參會嘉賓表示，中國科技創新能力持續提升，吸引著各國企業深耕中國、投資中國，也為全球經濟復甦和可持續增長注入新動能。



英國48家集團主席 傑克·佩裡：當DeepSeek的相關消息出來時，有人問我是否感到吃驚，我說不。每當外界試圖通過技術封鎖中國時，中國總能攻克難關，所以我並不驚訝如今中國在人工智能領域取得領先。