美政府祭禁令　哈佛近7千名留學生怎麼辦？

中評社北京5月23日電／美國政府22日宣佈取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。根據這一決定，哈佛大學除了不能再招收國際學生入學外，現有的外國學生必須轉學，否則將失去合法身份。



新華社報導，哈佛大學目前約有6800名國際學生和學者，來自140多個國家和地區。美國政府為何取消哈佛大學招國際學生資質？哈佛方面作何反應？哈佛留學生將何去何從？



美國政府為何取消



美國國土安全部稱，之所以採取這一舉措，是因為哈佛大學拒絕遵守提供有關其國際學生記錄的要求。國土安全部部長諾姆指責哈佛大學“營造了一種不安全的校園環境，對猶太學生充滿敵意，宣揚對哈馬斯的同情，並推行帶有種族主義色彩的‘多元化、公平和包容’政策”。



根據美國國土安全部當天發表的聲明，諾姆稱此舉是對全國所有大學和學術機構的警告。諾姆說，“招收國際學生是一項特權，而非權利”，由於哈佛大學屢次違反聯邦法律，這項特權已被撤銷。



取消招收國際學生資質是特朗普政府對哈佛大學進行打壓的最新舉措。今年4月，在哈佛大學拒絕特朗普政府提出的改革其管理結構、招聘及招生政策的要求後，特朗普政府凍結了對該校總額為22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。此外，特朗普政府還威脅考慮剝奪哈佛大學的免稅地位。哈佛大學4月21日對特朗普政府提起訴訟，指控政府試圖以凍結聯邦資金為手段操縱哈佛大學的學術決策。

