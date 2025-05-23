美眾議院通過大規模減稅法案　國債恐繼續激增

中評社北京5月23日電／共和黨議員佔多數的美國國會眾議院22日以微弱優勢通過一項大規模稅收與支出法案。美國聯邦預算問責委員會此前警告，該法案將大幅推高聯邦債務。



新華社報導，眾議院當天以215票贊成、214票反對的表決結果通過這一法案。所有民主黨議員和兩名共和黨議員投了反對票，另有一名共和黨議員投棄權票。



這項法案將延長美國總統特朗普在其第一個任期內于2017年通過的企業和個人減稅措施，對小費、汽車貸款等提供新的稅收減免，同時增加國防支出，並為打擊非法移民提供更多資金。法案還將取消民主黨的前總統拜登推動的多項綠色能源激勵政策，並提高貧困群體獲得醫療保險和食品援助項目資格的門檻，以削減部分聯邦開支。



美國聯邦預算問責委員會對這項法案深表擔憂。該機構此前在一份聲明中說，眾議院的預算框架是“對財政責任的公然蔑視”，該法案不僅將令國債激增3萬億美元以上，還埋下大規模減稅與支出政策到期形成的“財政懸崖”隱患，即如果延續這些政策，可能將再度耗費數萬億美元。



最新數據顯示，美國國債規模已攀升至36.2萬億美元。國際信用評級機構穆迪公司16日宣佈，由於美國政府債務及利息支出增加，該機構決定將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1。