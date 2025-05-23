美國政府取消哈佛大學招收國際學生資質

中評社北京5月23日電／美國政府22日宣佈取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。



新華社報導，根據美國國土安全部當天發表的聲明，國土安全部長諾姆宣佈了這一決定，稱此舉是對全國所有大學和學術機構的警告。諾姆說，“招收國際學生是一項特權，而非權利”，由於哈佛大學屢次違反聯邦法律，這項特權已被撤銷。



聲明說，根據這一決定，哈佛大學除了不能再招收國際學生入學外，現有的外國學生必須轉學，否則將失去合法身份。



學生和交流學者項目由國土安全部下屬機構管理，招收外國留學生和交流學者的美國學校均需獲得相關資質。



哈佛大學隨後發表聲明指出，特朗普政府的行為非法且有害，學校正在迅速行動，為社區成員提供指導和支持。哈佛大學國際學生和學者來自140多個國家，為哈佛大學乃至整個國家帶來了巨大的財富。“這一報復性行動可能對哈佛社區和我們的國家造成嚴重損害，並損害哈佛的學術和研究使命。”



根據哈佛大學的數據，截至2023年秋季學期，國際學生佔哈佛學生總數的27%以上。



今年4月，在哈佛大學拒絕特朗普政府提出的改革其管理結構、招聘及招生政策的要求後，特朗普政府凍結了對該校總額為22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。此外，特朗普政府還威脅取消哈佛大學招收國際學生的資質、宣佈考慮剝奪哈佛大學的免稅地位。哈佛大學4月21日對特朗普政府提起訴訟，指控政府試圖以凍結聯邦資金為手段操縱哈佛大學的學術決策。