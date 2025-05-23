“中國天眼”發現罕見掩食脈衝星

中評社北京5月23日電／中國科學家利用“中國天眼”在銀河系發現一顆毫秒脈衝星PSR J1928+1815，它有六分之一的時間被伴星遮擋（即掩食），且伴星質量遠超一般掩食脈衝星的伴星。此類掩食脈衝星非常罕見，對開展恆星演化、緻密星吸積、雙星併合引力波源等研究具有重要意義。



新華社報導，這一發現由中國科學院國家天文台研究員韓金林團隊完成，成果論文5月23日凌晨在國際學術期刊《科學》在線發表。



“浩瀚的銀河系中，大多數恆星都是成對出現、共同演化。雙星之間是如何進行物質交換的？演化過程是怎樣的？長期以來是天文學的前沿課題。”韓金林說。



雙星演化理論認為，質量較大的恆星一般會率先演化，塌縮成密度極高的緻密星，如脈衝星或黑洞。質量小的伴星物質會被緻密星吸積，並因質量流失而體積膨脹，甚至脹大到把緻密星“攬入懷中”。此後，雙星在一個公共包層中演化約一千年。公共包層演化後，留下快速自轉的緻密星與高溫氦星，在非常緊密的軌道上相互繞轉。



“然而，公共包層演化後產生的這類特殊雙星系統的存活時間僅約一千萬年，然後伴星就演化成白矮星，進入新的階段。這點時間對於138億年的宇宙而言，稍縱即逝。據估算，這樣的雙星系統在銀河系中衹有幾十個，極為罕見，因此很難捕捉。”韓金林說。



2020年，團隊利用“中國天眼”對銀河系進行脈衝星深度搜索時，發現了PSR J1928+1815，自轉周期為10.55毫秒，它與伴星相互繞轉的軌道周期僅為3.6小時，且伴星質量至少有1個太陽那麼大。



“綜合這些結果推斷，它的伴星應該是高溫氦星。脈衝星信號掩食是氦星甩出的星風物質遮擋引起的。”韓金林說，這個脈衝星和伴星應該是經歷過共同包層演化之後的特殊雙星。



《科學》審稿人認為，這一發現具有極高的科學價值，將幫助科學家更好開展雙星系統公共包層演化研究，並有望為恆星群體演化、緻密星吸積、引力波源預測等多領域科學研究提供觀測依據。