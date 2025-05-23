朝鮮全面調查新建驅逐艦“重大事故”

中評社北京5月23日電／新華社援引朝中社23日報導，朝鮮已成立調查組全面調查21日發生的新建驅逐艦下水“重大事故”。朝方說艦船損壞程度不嚴重。



報導說，事故調查組由檢察機關人員和有關專家組成。調查組表示，與先前公佈的情況不同，發生事故的驅逐艦“沒有船底破洞，船體右舷被刮削，通過船尾部分的救生通道流進一定量的海水”。



調查組專家認定，“抽出浸水隔室的海水，從船台脫離船首部分來修復艦船平衡性需要2至3天，修復舷側需要10多天的時間”。



報導說，調查組于22日向朝鮮勞動黨中央軍事委員會匯報了有關調查內容。朝鮮勞動黨中央軍事委員會向調查組下達有關立場和指示說，發生事故的驅逐艦損壞程度不嚴重，事故發生後船隻浸水過程是採取業務性修復措施所需。



朝鮮勞動黨中央軍事委員會表示，要查明事故發生原因和有關責任人，“此次事故是不可容忍的犯罪行為這一事實不會改變，有關責任人絕不能逃脫自己的罪行”。把此次事故視為重大事件，不是因為艦船損壞或經濟損失，而是要對缺乏警惕、不負責任和不科學的經驗主義態度予以嚴厲打擊，敲響警鐘。



朝中社說，根據事故調查組的調查資料，司法機關採取具體步驟，決定先拘留對事故有明顯責任的人員並對其進行調查。清津造船廠廠長洪吉浩22日被傳喚到司法機關。