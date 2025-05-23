引發美歐打嘴仗　特朗普說了啥？

中評社北京5月23日電／美國媒體22日披露了美國總統特朗普19日與歐洲領導人通電話的更多內容，引起廣泛爭論。



新華社援引美國《華爾街日報》22日報導說，瞭解19日電話通報會內容的歐洲官員稱，特朗普告訴歐洲領導人，他剛剛結束與俄羅斯總統普京的通話，普京“還沒有準備好結束烏克蘭戰爭，因為他認為自己正在贏得勝利”。



美國白宮立即否認歐洲官員的這一說法。白宮新聞秘書萊維特說，特朗普“確實說過‘普京正在贏得這場戰爭’，但從未說過‘普京還沒有準備好結束戰爭’”，而且在通話中，特朗普多次表示“他相信普京希望和平，希望戰爭結束”。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫也對《華爾街日報》的報導內容予以否認，稱俄只知道俄美領導人通話內容，並不瞭解特朗普在那次通話後告訴了歐洲什麼。



特朗普19日在與普京通話後，還與烏克蘭總統澤連斯基、歐盟委員會主席馮德萊恩以及法國、意大利、德國和芬蘭政府領導人舉行了電話通報會。



《紐約時報》在22日發表的一篇分析文章中稱，歐洲官員表示，他們從特朗普的電話中得到的信息是，美國不會很快加入歐洲進一步對俄實施的制裁。文章預測，美歐分歧可能會在6月舉行的加拿大七國集團峰會和荷蘭海牙北約峰會上集中體現出來。