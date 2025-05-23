歐美關稅談判僵持　歐盟經濟面臨多重壓力

中評社北京5月23日電／美國政府當前採取對抗性的貿易政策立場，讓歐美之間的關稅談判進展緩慢。同時，日益加劇的全球貿易碎片化、疲軟的外部需求以及美國關稅政策的不確定性，拖累歐洲經濟，令本已脆弱的歐洲經濟復甦難尋動能，面臨嚴峻挑戰。



談判訴求分歧明顯



新華社報導，歐盟與美國的關稅談判目前進入重啟階段，但依然存在不確定性。從雙方訴求分歧來看，歐盟有意在購買美國天然氣、武器和農產品方面作出讓步，但不會接受美國有關取消增值稅、削弱數字監管和稅收以及降低食品標準的要求。



目前，美國繼續對歐盟鋼鋁產品和汽車加徵25%關稅，對幾乎所有其他商品維持10%“基準關稅”，並威脅對制藥、半導體、銅、木材、關鍵礦產和航空零部件徵收更多關稅。歐盟則于5月初就反制美國關稅的價值近千億歐元商品清單啟動公眾諮詢。與此同時，針對美國的“對等關稅”以及對汽車整車和零部件的關稅政策，歐盟將向世貿組織提起訴訟。歐盟指出，一旦談判未能達成互利結果、促使美方取消關稅，歐盟將採取反制措施。



歐洲委員會高級貿易官員薩比娜·韋安德提醒各成員國，歐盟必須保持冷靜，不應追求“速戰速決”，以免陷入美方節奏。她同時警告，美國一些關稅可能將長期保留，尤其是鋼鐵、汽車製造業等美方希望回流的關鍵領域。



歐盟多國貿易部長明確表示，最近美英之間達成的協議不是歐盟的模板。瑞典國際發展合作與外貿部長本傑明·杜薩說，“我們不會對這種協議感到高興”，美國應做好迎接歐盟反制措施的準備。

