香港總商會：香港整體經濟基調良好趨向復甦

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月24日電（記者 盧哲）香港總商會主席陳瑞娟23日在記者會表示，關稅戰影響投資和消費信心，難免為香港帶來短期波動，但香港整體經濟基調良好，並正趨向復甦。



香港總商會當日召開周年會員大會。主席陳瑞娟在大會前見記者表示，過去一年全球局勢變化迅速，香港憑著“一國兩制”優勢，與內地緊密連接，今年資本市場表現理想，亦與國際市場接軌，發揮超級聯繫人和超級增值人角色。透過創新思維和靈活策略，香港可進一步鞏固國際金融及商業中心地位，展現持續發展能力。



陳瑞娟表示，總商會維持對本港今年經濟增長2.3%的預測。全球投資環境受關稅戰影響，不確定性增加，影響投資及消費信心，香港作為外向型經濟，難免短期波動。不過，她強調，香港整體經濟基調良好，趨向復甦。陳瑞娟說：“首季經濟增長百分之3.1，出口增長百分之8.7，當中對歐美市場是下跌。我們減少了對傳統歐美市場依賴，但整體仍有增長，因為我們已轉到新的市場，包括東南亞、中東等其他市場，因此香港整體基調非常正面。”



陳瑞娟還提到，近日接連有企業倒閉、裁員，反映關稅戰影響投資、消費信心，提醒商界要以創新模式應對挑戰。



陳瑞娟說，現時難以判斷關稅戰最壞時間是否已過去，因為目前難以評估有關方面日後有何政策出台，各方靜觀其變，會密切留意相關發展。



另外，香港特區政府今日起接受公司遷冊申請，陳瑞娟表示，有很多客戶表達興趣，認為措施有助企業遷來香港，對本港總部經濟有幫助。