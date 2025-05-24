陳瑞娟答中評：繼續與內地企業“並船出海”

香港總商會主席陳瑞娟（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月24日電（記者 盧哲）香港總商會主席陳瑞娟23日回答中評社記者提問時表示，香港在“一國兩制”下的獨特角色獲得充分肯定，香港總商會早前與內地企業“並船出海”的效果很好，未來會持續做下去。



香港總商會當天召開周年會員大會，陳瑞娟在大會前召開記者會。陳瑞娟表示，總商會在香港以外擔當東西方橋樑的角色，而香港在“一國兩制”下的獨特角色獲得充分肯定，這個框架賦予本港作為國際商業樞紐的獨有優勢，使總商會成為連接內地與國際市場的重要橋樑，開創寶貴的投資和增長機遇。



在回答中評社記者提問時，陳瑞娟表示，早前總商會赴中東的行程中，就是與二十多位內地企業一起“並船出海”的。“這個經驗我們會繼續這樣做下去”，陳瑞娟說，因為相關行程讓企業對香港的認識加深了，“有很多企業他們本來在香港沒有設立辦公室的，他們都跟我說，他們現在瞭解到，原來香港有很多很好的地方，尤其香港是全球唯一的、中英雙語的普通法司法管轄管轄區，這個很重要。”同時，中東的投資者要進入內地發展，“他們也一定要經過香港，也降低了成本，尤其是一些金融方面因為他們用的是普通法。”



陳瑞娟表示，從相關行程的經驗來看，香港與內地彼此都覺得可以優勢互補，互相的認識也加深了。“例如一些內地新能源的企業去了中東，中東方面也非常有興趣，而我們香港也有做新能源的企業，那麼三方一起合作，會做得更好、更大、更廣。”陳瑞娟說，會汲取相關經驗持續與內地企業“並船出海”，發揮好橋樑作用，同時開創更多機遇。