眾議院涉險過關　美減稅法案爭議難平

中評社北京5月23日電／共和黨議員佔多數的美國國會眾議院22日以微弱優勢通過一項大規模稅收與支出法案。總統特朗普和共和黨高層對此表示歡迎，民主黨則對法案大幅削減社會保障資金不滿，也有共和黨部分選民擔心受到衝擊。同時，預算機構、經濟學家和美國聯邦儲備委員會官員對法案可能引發聯邦赤字激增深感擔憂。



新華社報導，這項法案將延長特朗普在其第一個任期內于2017年通過的企業和個人減稅措施，對小費、加班、汽車貸款等提供新的稅收減免，增加國防支出，並為打擊非法移民提供更多資金。法案還將取消前總統拜登推動的多項綠色能源激勵政策，並提高貧困群體獲得醫療補助和食品援助的門檻，以削減聯邦開支。



該法案旨在兌現特朗普在減稅等方面的競選承諾，但其中削減開支的內容引發民主黨強烈反對。



參議院少數黨領袖、民主黨人舒默在社交媒體上表示，眾議院共和黨人通過的減稅法案是“醜陋”的。他表示，削減醫療補助和食品援助資金將導致食品救濟站、鄉村醫院關閉。此外，共和黨“極右勢力”推動取消綠色能源激勵政策，這不利於風能、太陽能等綠色能源發展。



美國《華盛頓郵報》評論，眾議院共和黨人在這項龐大法案中決定削減近8000億美元醫療補助計劃資金，這會帶來“巨大政治風險”，因為這一項目深受歡迎，幾乎五分之一的美國人依賴這一項目獲得健康保險。



該法案已送交參議院審議，若法案在兩院都獲得通過，將由總統簽署成法。國會預算辦公室估計，如果該法案成為法律，總體而言，收入最低的10%家庭獲得的資源將減少，而收入最高的10%家庭資源將增加。



特朗普競選時承諾將幫助在上屆政府執政期間深受高通脹之苦的工人選民。觀察人士認為，該法案將令特朗普支持者的錢包變癟，可能帶來負面政治後果。

