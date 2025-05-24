全球領導力論壇啟幕　共繪未來領袖新圖景

中國人民大學黨委書記張東剛致辭（中評社 許思悅攝） 中評社北京5月24日電（實習記者 許思悅）5月22日，由中國人民大學主辦、中國人民大學全球領導力學院和中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）承辦、中國人民大學國際組織學院合作舉辦的首屆全球領導力論壇“全球治理與面向2050年的領袖人才培養”國際研討暨成果發布會在京召開。來自高校、政府部門、科研機構以及國際組織的中外嘉賓齊聚一堂，共同探討AI時代如何培養更多符合時代需求、世界需求、中國需求的未來國際性領袖型人才。



在開幕式上，多位部委官員、專家先後致辭。中國人民大學黨委書記張東剛指出，學校2024年創立國內高校首個全球領導力學院，致力於構建“價值引領為先、能力鍛造為基、實踐歷練為要”的人才培養體系；中聯部國際交流中心副主任姚建國強調，面對百年變局，亟需培養兼具全球視野與創新精神的未來領袖；教育部國際合作與交流司副司長趙磊提出，要創新“智能＋治理”培養模式，服務教育強國建設；國家國際發展合作署國際合作司副司長關志勇表示，本次論壇為破解全球治理難題提供了新思路，將深化合作共建國際人才平台，助力人類命運共同體構建。中國人民大學副校長支曉強主持致辭環節。



隨後，中國人民大學全球領導力學院中英文官網、新媒體賬號啟動儀式及中國人民大學全球領導力學院教授、重陽金融研究院高級研究員聘任儀式舉行。中國人民大學黨委書記張東剛，聯合國發展系統駐華協調員常啟德，聯合國前副秘書長、日內瓦安全政策中心研究員、美國哥倫比亞大學國際與公共事務學院肯特衝突調解項目高級研究員德拉蒙德，中聯部國際交流中心副主任姚建國，教育部國際合作與交流司副司長趙磊，國家國際發展合作署國際合作司副司長關志勇，中國人民大學副校長支曉強，中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文共同進行啟動儀式。聘任儀式上，張東剛為杜鵬、張曉萌等首批受聘教授頒發聘書，受聘教授涵蓋人口健康、紀檢監察、金融等多個學科領域，標誌著學院師資隊伍建設邁出重要一步。



在成果發布環節，論壇推出《世界看新時代中國2025》《國家復利式發展與中國發展優勢》兩本著作及《百年變局與面向2050的全球領導力人才培養》智庫報告。其中，《世界看新時代中國2025》匯集33國專家視角，系統闡釋中國發展對世界的積極意義；《國家復利式發展與中國發展優勢》提出“積累性、增長性”等六大發展特徵，揭示中國發展模式的可持續動能；智庫報告則預警全球面臨1400萬領導力人才缺口，強調未來領袖需具備應對技術革命、氣候危機等複雜挑戰的戰略能力，為全球治理體系轉型提供人才支撐。