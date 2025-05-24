陳瑞娟連任香港總商會主席（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月24日電（記者 盧哲）香港總商會23日晚間宣布，陳瑞娟膺選連任本年度香港總商會（總商會）主席。



總商會於5月23日傍晚召開周年會員大會，隨後新理事會即舉行首次會議，選出正副主席。



陳瑞娟是安永會計師事務所大中華區主席辦公室資深顧問及安永香港及澳門區前主管合夥人。陳瑞娟表示：“本人很榮幸連任總商會主席，在未來一年繼續服務會員。過去一年充滿挑戰，面對地緣政局緊張和經濟困境，香港再次展現韌力和靈活應變的精神。總商會在未來數月將與各位會員、商界和政府緊密合作，攜手推動經濟增長，並鞏固香港作為國際金融及商業中心的地位。”



據悉，香港特區行政長官上周率團訪問卡塔爾及科威特，陳瑞娟亦有隨行。她強調企業必須拓展全球網絡，積極探索新市場，把握更多機遇。



另外，麗新製衣國際有限公司主席林建岳獲選常務副主席，長江和記實業有限公司主席李澤钜、會德豐有限公司主席兼常務董事吳宗權及裕華國產百貨有限公司董事總經理餘鵬春連任副主席，香港鐵路有限公司行政總裁金澤培及信和置業有限公司非執行董事黃敏華獲選副主席。



理事會為總商會最高管理層，今年共有六位理事空缺需要填補，而全數六位都在周年會員大會上獲選連任，他們分別為渣打銀行（香港）有限公司國際業務總裁洪丕正、香港鐵路有限公司行政總裁金澤培、麗新製衣國際有限公司主席林建岳、信和置業有限公司非執行董事黃敏華、Shroff & Co Ltd主席及行政總裁尼維利施樂富，以及裕華國產百貨有限公司董事總經理餘鵬春。