特朗普威脅加徵50%關稅　歐盟強烈不滿

中評社北京5月24日電／美國總統特朗普23日威脅自6月1日起對歐盟商品直接徵收50%關稅，招致歐盟方面強烈不滿，加劇歐盟內部對特朗普對歐關稅施壓升級的廣泛擔憂。



新華社報導，歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員馬羅什·謝夫喬維奇23日表示，歐盟與美國之間的貿易協議必須基於相互尊重，而非威脅。他在社交媒體X平台上表示，歐盟委員會正在全面投入並致力於達成一項對雙方都有利的協議。“歐盟委員會始終願意本著誠意開展合作，同時已做好捍衞自身利益的準備。”



歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格表示，歐盟不會在關鍵問題上讓步。“如果美國尋求合作與談判，歐盟總是敞開大門，如果只是想讓我們照單全收美方要求，那他就是敲錯了門。”



熟悉美歐談判進程的消息人士透露，目前雙方談判再度陷入僵局，美國要求歐盟作出單邊讓步以向美企開放市場，而歐盟則尋求一項顧及雙方利益的協議。



多位歐盟領導人和成員國部長23日發聲支持歐盟委員會應對策略。德國經濟與能源部長卡特琳娜·賴歇表示：“關稅衝突沒有贏家。關稅對美國和歐盟造成了同等程度的傷害。”



愛爾蘭總理米歇爾·馬丁表示，特朗普的言論“令人極為失望”，徵收50%關稅將“嚴重破壞”雙邊貿易關係。



法國負責對外貿易的部長級代表洛朗·聖-馬丁表示，特朗普的新威脅“對歐盟與美國的談判毫無幫助”，貿易戰對包括美國在內的所有人都不利。50%的關稅將招致歐盟反制，對美國來說也將“不可持續”。聖-馬丁認為，歐盟有必要“展示報復措施”，以便在接下來的談判中建立真正的“力量平衡”。



荷蘭首相迪克·斯霍夫表示，歐盟將堅持既定路徑。“我們見識過在與美國談判中關稅的反覆變化。”