哈佛大學國際禁招令或加劇美國人才出走潮

中評社北京5月24日電／美國政府22日宣佈取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。哈佛大學23日提起訴訟，批評特朗普政府“公然侵犯”美國憲法和聯邦法律。



新華社報導，美國學者和媒體認為，特朗普政府給哈佛大學下“國際禁招令”，是其近期強力打壓多所高校的最新動作，這將進一步降低美國吸引力，加劇人才“出走潮”。



“赤裸裸的打擊報復”



美國國土安全部長諾姆22日發表聲明說，“招收國際學生是一項特權，而非權利”，由於哈佛大學屢次違反聯邦法律，這項特權已被撤銷。諾姆指稱哈佛大學對猶太學生充滿敵意、宣揚對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的同情，“營造了一種不安全的校園環境”。



諾姆說，這一決定是對全國所有大學和學術機構的警告。



針對美國政府的決定，哈佛大學強硬回應。美國媒體23日報導，哈佛大學已再次起訴特朗普政府。哈佛大學表示，特朗普政府的做法是對美國憲法和聯邦法律的“公然侵犯”，是對哈佛大學“赤裸裸的打擊報復”。



特朗普政府與美國高校圍繞“反猶”等問題的爭鬥由來已久。在巴以衝突背景下，包括哈佛大學在內多所高校的學生自去年起發起支持巴勒斯坦的持續抗議活動。特朗普政府以“反猶主義”指控為由，威脅調查數十所大學，並停止向哈佛大學、哥倫比亞大學、普林斯頓大學等高校撥款。特朗普曾在社交媒體上發文說：“哈佛就是個笑話，傳授仇恨與愚蠢。”



針對特朗普政府對哈佛大學的“國際禁招令”，哈佛大學教授瑞安·伊諾斯稱，美國政府正試圖對一個美國機構施加懲罰，原因僅僅是這個機構沒有屈服於美國政府的政治意願。



美國有線電視新聞網刊文稱，特朗普政府的做法是在把民粹主義意識形態擴展到高等教育，這將在校園裡製造一種恐懼文化。

