特朗普在日鐵與美鋼交易問題上改變立場

中評社北京5月24日電／美國總統特朗普23日稱，美國鋼鐵公司與日本制鐵公司將達成“計劃中的合作伙伴關係”，日鐵將對美鋼進行投資，而美鋼將繼續“留在美國”。



新華社報導，特朗普當天在社交媒體平台“真實社交”上發文說，美鋼總部將繼續留在賓夕法尼亞州匹茲堡。“這將是美國鋼鐵與日本制鐵計劃中的合作伙伴關係，這一合作將創造至少7萬個就業崗位，並為美國經濟增加140億美元。大部分投資將在未來14個月內完成。”



英國《金融時報》報導，上周，日鐵同意將對美鋼的投資額提高3倍，作為爭取特朗普改變立場的最後努力。



特朗普說，他將於5月30日前往匹茲堡參加在美鋼舉行的一場大型活動。



日本制鐵隨後發表聲明說，特朗普的這一決定將成為美國鋼鐵業乃至整個美國製造業的重大轉折點。



美國《政治報》報導指出，特朗普的言論推翻了他在競選總統期間的立場，也推翻了前總統拜登在卸任前阻止這一收購的行動。



1月3日，時任美國總統拜登簽署行政令，以國家安全為由正式阻止日鐵收購美鋼。1月6日，兩家公司正式以拜登和美國外國投資委員會等為對象提起訴訟，請求法院撤銷拜登的阻止收購令，並對該收購案重新進行審查。



特朗普曾于2月7日表示，日鐵已放棄早前收購美鋼的計劃，轉而尋求對美鋼進行大規模投資。