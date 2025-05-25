中評現場：台海新觀察第十次會議在湖北舉行

“台海新觀察第十次會議”5月24日在湖北神農架舉行，與會嘉賓合影留念（中評社 海涵攝） 中評社神農架5月25日電（記者 海涵）由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦的“台海新觀察第十次會議”5月24日在湖北神農架舉行。本次會議邀請到來自北京、武漢、上海、南京、廈門、廣州等地的二十餘位專家學者，圍繞“維護台海和平的助力與阻力”展開深入討論。



海峽兩岸關係協會秘書長孫升亮在開幕式上表示，當前台海形勢非常嚴峻複雜。賴清德在島內執政以來，謀“獨”動作很多。儘管在“520講話”中有意迴避兩岸議題，但賴清德的“台獨”本性及挑釁性冒險性依然存在。從外部因素來看，特朗普2.0時代呈現出新特點，外部干涉出現新變數，給台海局勢帶來新挑戰。同時也要看到，台海形勢面臨機遇。祖國大陸綜合實力不斷增強，推進國家統一的事業占據道義制高點，兩岸終將統一是歷史大勢。在兩岸關係中，大陸仍牢牢把握著主導權、主動權。我們要研究新情況、解決新問題，破除障礙，形成國家統一的強大動能和聲勢。



華中師範大學原副校長、學術委員會主任，華中師範大學台港澳與東亞研究中心主任彭南生在開幕式上致辭表示，近些年來，世界之變、時代之變不斷深化，台灣問題在百年變局背景下矛盾激化、鬥爭突出，台海形勢複雜嚴峻局面持續未變，特別是賴清德上台之後，兩岸關係和平發展受到嚴重衝擊。但無論如何，“台獨”分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。衹有停止謀“獨”挑釁行徑，兩岸關係才能邁向和平局面；衹有加強兩岸交流合作，嚴峻複雜的台海局勢才能緩和；衹有認同兩岸同屬一個中國，兩岸的對話協商才有共同基礎。



在為期一天的會議中，與會學者分別圍繞“賴清德上台後的台海局勢變化”“影響台海和平的內外因素”“維護台海和平的路徑”等議題展開深入研討。



上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林作會議總結時表示，學者們普遍認為，賴清德上台以來，台海局勢有三方面變化，分別是台灣政治局勢的新變化；大陸的新變化，即大陸實力不斷上升，台海兩岸實力對比陸大太小，甚至太平洋兩岸中美差距也進一步縮小；兩岸關係新變化，兩岸交流面臨困境。關於維護台海和平的路徑，學者們認為，一是要堅決打擊“台獨”，二是要做美國的工作，三是要繼續擴大兩岸交流，四是要重視爭取台灣民意。



