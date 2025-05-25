中評關注：學者析賴上任一周年台海新形勢

“台海新觀察第十次會議”5月24日在湖北神農架舉行（中評社 海涵攝） 中評社神農架5月25日電（記者 海涵）由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦的“台海新觀察第十次會議”5月24日在湖北神農架舉行。會上，多名學者就賴清德上台後台海局勢新變化分享看法，他們普遍表示，賴清德在台執政一年來，謀“獨”挑釁變本加厲，兩岸風險與危機越來越大。但大陸仍牢牢把握兩岸關係主動，在塑造國家統一態勢方面更加積極、更加有力。



中國社科院台灣研究所副所長彭維學認為當前台海局勢有四大變化，分別是：賴清德政治重建部署基本完成，控局拓勢、固權連任效果初步顯現；“賴式台獨”體系重建基本完成，挑激兩岸、欺騙民眾、助美遏華的負面效果進一步顯現；特朗普台海博弈路徑重建基本完成，控台榨台效果顯現；中國大陸“懲獨控台懾美”戰略路徑重建基本完成，穩控台海、鎖獨拒美、促融促統的實力與成效進一步顯現。



彭維學特別指出，2022年以來尤其是賴上台後中國大陸“懲獨控台懾美”的主動作為與全新格局，決定了當前及未來較長時間台海博弈“我進逼美退守台頑抗”的基本格局與發展趨勢。從戰略形勢看，大陸解決台灣問題的積極因素顯著增強。從戰略行動看，大陸充分發揮綜合實力優勢，重塑對台工作機制體系，牢牢把握兩岸關係主動，塑造國家統一戰略態勢、戰略環境的舉措更加主動積極、系統周密、靈活有效，進一步強化了“台獨”發展困局、島內民意“疑美”“疑中”糾結難局、美國介入台海戰略兩難險局、國際社會支持一中格局。從戰略趨勢看，未來30年，中國強國建設深入推進、高質完成，中美戰略博弈中有利於中國的態勢持續增強，將是國家統一戰略環境深刻質變和統一進程換檔加速的關鍵期。

