快評：台灣進入非核家園　缺電日子怎麼過

中評社快評／台灣核三廠2號機5月17日正式除役後，台灣島內已沒有任何一座運轉中的核電廠。台灣進入非核家園時代，不過，是否真的自此走向無核，仍然有變數。



事緣5月13日，在核三廠2號機除役前四天，台灣“立法院”通過《核子反應器設施管制法》修法，允許核電廠的運轉執照經安全評估後，最長可再延役20年。而核電廠若要延役，需經過相關子法盤點與訂定，以及相關核安檢查要求，整個程序可能需要2至3年。此舉意味著即使電廠停機，台灣的核電仍未走到盡頭。



核電廠全部停止運轉，台灣面對的問題是，缺電日子要來了，怎麼辦？根據台灣“經濟部能源署”統計，2025年1月到3月發電量結構，燃氣46%、燃煤33.5%、再生能源14.6%、核電3.4%，外界擔心核電廠除役後缺口難補上。



台灣進入“非核家園”之後，台電已多次被抓包“火力全開”，不僅台中火力發電廠發電增加，本已停機的高雄興達電廠，其老舊的燃煤機組也“偷偷開機發電”。民進黨籍高雄市長陳其邁23日受訪時指其他縣市應自行發電，不要再“南電北送”，結果遭藍營搬台電數據打臉。



缺電後果是嚴重的，包括：產業受挫，經濟成長放緩或衰退，失業率上升；民生用電不足影響日常生活，公共服務受到影響，公共秩序可能受到挑戰，引發民怨；政府信用下降，公共形象受損，政治壓力增大；等等。



台灣缺電，是民進黨不肯說出口的事實。有關缺電的真實情況、及政治口水，今後恐無日無之。

