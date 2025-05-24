特朗普不否認哈佛國際生“禁招令”或擴大

中評社北京5月24日電／美國哈佛大學23日起訴特朗普政府，稱其“公然侵犯”美國憲法和其他法律。此前一天，美國國土安全部宣布取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。就“禁招令”範圍是否會擴大，美國總統特朗普23日未予以明確否定。



特朗普：其他高校也需改變



新華社報導，特朗普23日在白宮被問及是否正考慮對其他美國高校採取同類措施，他沒有否定，只是回答：“我們正在考慮很多事。哈佛必須改變它的方式，其他（高校）也需要改變。”



美國國土安全部部長諾姆22日稱，哈佛“禁招令”是對全國所有大學和學術機構的警告。



“禁招令”是特朗普政府對哈佛大學進行打壓的最新舉措。自今年1月特朗普就任總統以來，美國政府要求國內多所頂尖高校調整政策，根除所謂的反猶主義，廢除向少數族裔傾斜的招生政策等舉措，如不調整政策將面臨削減資金的後果。



哈佛大學、哥倫比亞大學等美國高校的聯邦資金撥款已遭削減。



法官暫時叫停“禁招令”



美國馬薩諸塞州聯邦地區法院一名法官23日對特朗普政府禁止哈佛大學招收國際學生的政策發出臨時限制令，要求在舉行聽證會之前“維持現狀”。



法官艾莉森·伯勒斯在一份判決中說，哈佛大學提交的臨時限制令動議指出，若未能及時聽取各方意見，其將遭受“立即發生且無法彌補的損害”。因此，法院要求維持現狀直至聽證會舉行，發布臨時限制令具有正當性，原告的動議獲得批准。



該法院網站信息顯示，聽證會定於當地時間5月29日10時30分在該法院舉行。

