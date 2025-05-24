特朗普與哈佛激戰　世界多地開啟“搶人模式”

中評社北京5月24日電／過去兩天，特朗普政府與美國哈佛大學的爭鬥又升級。哈佛大學23日再次起訴特朗普政府，指其非法禁止該校招收國際學生。美國馬薩諸塞州聯邦地區法院一名法官當天已對特朗普政府發出臨時限制令，要求在舉行聽證會之前“維持現狀”。



央視新聞報導，此前一天，美國國土安全部宣布取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。



就在特朗普政府與哈佛大學鬥得不可開交之時，英、法、澳等世界多地張開雙臂，開啟了從美國招攬科研人員的“搶人模式”。



兩天時間，政府下令、哈佛上訴、法官介入



美國馬薩諸塞州聯邦地區法院一名法官23日對特朗普政府禁止哈佛大學招收國際學生的政策發出臨時限制令，要求在舉行聽證會之前“維持現狀”。該法院網站信息顯示，聽證會定於當地時間5月29日10時30分在該法院舉行。



美國國土安全部22日宣布取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。23日早些時候，哈佛大學就這一政策起訴特朗普政府。



哈佛大學校長艾倫·M·加伯當天在致哈佛社區成員的一封信中寫道：“我們譴責這一非法且不當的行為。這一行為危及哈佛大學數千名學生和學者的未來，也給全美各地高校眾多赴美求學、追求夢想的學子敲響了警鐘。”



取消招收國際學生資質是特朗普政府對哈佛大學進行打壓的最新舉措。今年4月，在哈佛大學拒絕特朗普政府提出的改革其管理結構、招聘及招生政策的要求後，特朗普政府凍結了對該校總額為22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。此外，特朗普政府還威脅考慮剝奪哈佛大學的免稅地位。哈佛大學4月21日對特朗普政府提起訴訟，指控政府試圖以凍結聯邦資金為手段操縱哈佛大學的學術決策。

