特朗普“補刀”：哈佛很多學生2+2都不會做

中評社北京5月24日電／當地時間5月23日，特朗普接受採訪時聲稱“很多哈佛學生連二加二都不會做”。



央視新聞報導，記者詢問特朗普“為什麼不想讓全世界最優秀最聰明的人來哈佛”，特朗普回答道：“我想，但他們很多人需要補習數學。你知道嗎？那些學生不會做二加二的算術題，但他們能進哈佛。”



當地時間22日，美國國土安全部宣布取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。國土安全部部長諾姆指責哈佛大學“營造了一種不安全的校園環境，對猶太學生充滿敵意，宣揚對哈馬斯的同情，並推行帶有種族主義色彩的‘多元化、公平和包容’政策”。諾姆還稱，此舉是對全國所有大學和學術機構的警告。



哈佛大學校長艾倫·M·加伯23日在致哈佛社區成員的一封信中寫道：“我們譴責這一非法且不當的行為。這一行為危及哈佛大學數千名學生和學者的未來，也給全美各地高校眾多赴美求學、追求夢想的學子敲響了警鐘。”



加伯表示，哈佛大學已經正式提起訴訟，並將隨即提交臨時限制令動議。在尋求法律救濟的同時，校方將竭盡所能為師生學者提供支持。



美國馬薩諸塞州聯邦地區法院一名法官在同一天對特朗普政府禁止哈佛大學招收國際學生的政策發出臨時限制令，要求在舉行聽證會之前“維持現狀”。