美方威脅對歐盟徵收高關稅意欲何為？

中評社北京5月24日電／美國總統特朗普23日威脅自6月1日起對進口自歐盟的商品徵收50%關稅，遠高於美國此前宣佈對歐暫緩的20%所謂“對等關稅”，招致歐盟方面強烈不滿並引發資本市場再次動蕩。美歐貿易磋商仍在進行中，美方為何突然提議對歐加徵高額關稅？歐盟方面將如何應對？美歐關稅博弈將產生哪些影響？



美方為何再次威脅？



新華社報導，特朗普當天在社交媒體上表示，歐盟在貿易方面“很難打交道”，美歐貿易磋商“毫無進展”。因此，他建議自6月1日起對進口自歐盟的商品徵收50%關稅。《華盛頓郵報》援引歐洲消息人士的話報導，這一關稅威脅令歐盟方面“措手不及”。



分析人士認為，這一表態顯示美方不滿談判進展。美國財政部長貝森特當天也表示，對歐盟方面給出的方案不滿意，而且歐盟“存在集體行動問題”。有美國媒體援引歐洲國家官員的話報導，美方要求歐盟單方面讓步，卻幾乎沒有提供任何回報，給歐盟出了難題，因為任何歐盟成員對談判結果不滿都會阻止或拖延協議通過。



現階段，美歐在貿易領域分歧較大，歐盟有意在購買美國天然氣、武器和農產品方面作出讓步，但不會接受美國有關取消增值稅、削弱數字監管和稅收以及降低食品標準的要求。



另外，有分析認為，美國政府對當前美歐關係並不滿意。馬里蘭大學國際和安全研究中心研究員克萊·拉姆齊表示，美國政府目前持有一種觀點，即歐盟在歐美關係中單方面受益。



在針對歐盟的指責中，特朗普表示，當年成立歐盟就是要在貿易上“佔美國便宜”，指責歐盟貿易政策不合理，導致美國每年對歐盟產生鉅額貿易逆差，“完全不可接受”。

