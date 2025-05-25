周志懷：四危險認知正衝擊台海和平

全國台灣研究會常務理事周志懷（中評社 海涵攝） 中評社神農架5月25日電（記者 海涵）全國台灣研究會常務理事周志懷5月24日在“台海新觀察第十次會議”上提出衝擊當前台海和平的四個危險認知，分別是：台灣社會對大陸的敵對認知、對“台獨”危害無感的認知、“民進黨保台愛台，國民黨賣台害台”的認知，以及盲目迷信台灣可以“以實力謀和平”的認知。



談及衝擊當前台海和平的主要因素，周志懷提出上述四個危險認知。他表示，這四個危險認知是危害台海和平的主要社會基礎。衹有消除了這幾個危險的共同認知，才能有效地維護台海和平。



周志懷依次解釋說，第一個危險認知是，台灣社會對大陸的敵對認知。賴清德上台後，台灣社會對大陸的敵對認知更加明顯，致使兩岸對立對抗的共同認知在島內居高不下，這會給台海和平帶來很大風險。



第二個危險認知是，對“台獨”危害無感的認知。島內很多人認為，“台獨”與台海和平並不相幹，“台獨”政黨執政也不會影響台海和平。島內有學者也表示，過去台灣民意對“台獨”有節制作用，但現在“兩國論”似乎已被大眾習以為常，不覺得“台獨”危險。“台獨”無害論的結果，當然會害死台灣。



第三個危險認知是，“民進黨保台愛台，國民黨賣台害台”的認知。民進黨長期採用抹紅手段，竭力把國民黨打成“中共同路人”“在地協力者”，使國民黨感到有“原罪感”，以至於在島內喪失了主導兩岸事務的話語權。



第四個危險認知是，盲目迷信台灣可以“以實力謀和平”。賴清德在許多場合的講話中都鼓吹要“以實力謀和平”，台灣很多人居然相信這些話術。



“這四個危險認知在台灣有很大的普遍性，如果不消除，必然會損害台海和平的根基。”周志懷指出，賴清德上台以後的兩岸政策選擇並不是向和平的方向移動。“台獨”與和平是一對孿生兄弟，島內“台獨”的空間越大，兩岸和平的空間就越小。賴清德和民進黨如果不放棄“兩國論”的幻想，不停止“台獨”挑釁和冒險活動，台灣社會對於兩岸關係的危險認知如果無法改變，兩岸關係和平發展的民意基礎繼續遭到侵蝕，失去和平支撐的台灣必然會陷入絕境。



“台海新觀察第十次會議”由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦，主題是“維護台海和平的助力與阻力”。在為期一天的會議中，二十餘位學者分別圍繞“賴清德上台後的台海局勢變化”“影響台海和平的內外因素”“維護台海和平的路徑”等議題展開深入研討。