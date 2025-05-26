學者：美台海政策更具交易性實用性

“台海新觀察第十次會議”5月24日在湖北神農架舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京5月26日電（記者 海涵）以“維護台海和平的助力與阻力”為主題的“台海新觀察第十次會議”5月24日在湖北神農架舉行。圍繞影響台海和平的外部因素，學者們在會上予以分析研判。他們普遍表示，特朗普2.0時代的台海政策呈現出更加明顯的單邊主義與交易型特徵，特朗普政府對台政策會更加實用，任何行動都會“明碼標價”，追求回報。



美國特朗普2.0政府執政已過百日，有人稱之為“百日維新”，也有人稱之為“百日新政”。上海東亞研究所所長王海良認為，“說是維新拔高了，說是新政也不夠客觀，毋寧說特朗普政府陷入了亂政的漩渦。”他表示，特朗普執政團隊是典型的草台班子，其組成有反傳統性和非典型性，內閣成員缺乏執政資質和閱歷，人選主要由特朗普個人偏好決定。這樣的團隊是治理外行，亂打誤撞，必導致亂政失序。



王海良就特朗普政府對台政策趨向予以研判。他表示，在基本收縮的戰略取向下，特朗普政府的對台政策不可能比拜登政府更激進，只能更現實，也就是更實用主義。這就決定了這一政策在不顛覆美國傳統的前提下，以經濟為優先，以安全為底線，只盯芯片，突出軍售，對台不斷敲詐勒索，並準備拿其做交易。基本上可以斷定，特朗普會兼顧美國傳統對台政策取向或基本方針，但一定會按自己的思路出手處理台灣問題和應對台海局勢。模糊一中是特朗普政府實用主義對台政策的工具。在模糊一中下，特朗普有對華妥協、用台灣換取巨大經濟利益的思想準備，其思路可能是以不阻攔中國和平統一，來換取美國實力增強與印太和平。特朗普在中美達成關稅協議後的答記者問所言，不經意地講出了心裡話。

